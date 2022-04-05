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Пропагандисты РФ опозорились с фейком о своих «успехах в Мариуполе»

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  • 5.04.2022, 11:06
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Пропагандисты РФ опозорились с фейком о своих «успехах в Мариуполе»

Ложь захватчиков разоблачил советник министра внутренних дел Украины.

Российская пропаганда до сих пор скрывает сокрушительные поражения своей армии в Украине, придумывая новые фейки. На этот раз оккупанты запустили фейк об "успехах в Мариуполе".

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как доказательство своих "успехов" захватчики показали россиянам "трофей" - удостоверение личности сотрудника украинской полиции, подписанное экс-министр УССР.

"Русня хвастается сокрушительными успехами в Мариуполе. И в качестве доказательства приводит фотку трофея - типа захваченный в районе "Азовстали" гранатомет + удостоверение личности от 2018 года подписанное Гладушем - министром внутренних дел Украинской ССР (1982-1990), который умер 6 декабря 2018 года"- сообщил Геращенко.

Геращенко отметил, что его каждый раз все больше поражает уровень "кретинизма российской пропаганды". В то же время он констатировал, что среднестатистического потребителя пропагандистских программ российского телевидения и зрителей эфиров Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой этот факт вряд ли насторожит.

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