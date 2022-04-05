В центре Москвы показали зверства российских войск в Буче
- 5.04.2022, 11:16
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Акции прошли в нескольких местах.
В Москве прошла одиночная акция протеста в знак памяти жертв зверств российских солдат в Буче.
Об этом сообщает в Telegram-журнал "Холод".
В рамках акции активист лежал со связанными белой лентой руками – в таком положении находили многих убитых россиянами гражданских в Буче.
Акцию "Буча-Москва" неизвестный провел в Александровском саду, на мосту у Храма Христа Спасителя, на Никольской улице и на Старом Арбате.
"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине
1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.
В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.
Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей.
На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.