закрыть
5 апреля 2022, вторник, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Москвы показали зверства российских войск в Буче

  • 5.04.2022, 11:16
  • 15,122
В центре Москвы показали зверства российских войск в Буче

Акции прошли в нескольких местах.

В Москве прошла одиночная акция протеста в знак памяти жертв зверств российских солдат в Буче.

Об этом сообщает в Telegram-журнал "Холод".

В рамках акции активист лежал со связанными белой лентой руками – в таком положении находили многих убитых россиянами гражданских в Буче.

Акцию "Буча-Москва" неизвестный провел в Александровском саду, на мосту у Храма Христа Спасителя, на Никольской улице и на Старом Арбате.

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип