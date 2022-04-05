Белорусские пограничники подорвались на российской мине в зоне ЧАЭС? 17 5.04.2022, 11:24

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иллюстрационное фото

Информация появилась в независимых телеграм-каналах.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» сообщил о гибели белорусских пограничников, подорвавшихся на российской мине в зоне отчуждения возле ЧАЭС.

Источники канала сообщили о гибели белорусских пограничников из Наровли, патрулировавших пограничную зону в районе деревни Довляды (Наровлянский район, вниз по реке от Наровли к Припяти).

Как сообщается, автомобиль пограничников подорвался на мине, оставленной российскими оккупантами, отступавшими с ЧАЭС.

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