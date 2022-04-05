Украинские ВМС из обычного орудия сбили новейшую российскую ракету «Калибр» 4 5.04.2022, 11:47

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Заявления об оружии, которому «аналогов нет», снова оказались «пустышкой».

Вчера, 4 апреля, в одном из пунктов базирования Военно-морских сил ВС Украины обычным артиллерийским орудием была сбита российская ракета типа "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил.

"Говорите какая-то там армия мира с "аналогов нет"? Сообщаем, вчера в одном из пунктов базирования Военно-морских сил ВС Украины обычным и далеко не новым артиллерийским орудием был сбит рашистский "Калибр" (ракета типа "Калибр". - Ред. ). Слава Вооруженным силам Украины. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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