Как теперь работают карточки Paritetbank в Беларуси и за границей
- 5.04.2022, 12:23
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Отключение некоторых российских и белорусских банков от SWIFT напрямую повлияло на банковские операции.
Журналисты myfin.by узнали у Paritetbank, как работают карточки Visa и Mastercard в Беларси и за рубежом.
Отключение некоторых российских и белорусских банков от SWIFT и приостановка работы платежных систем Visa и Mastercard напрямую повлияли на банковские операции физических лиц. В некоторых банках наблюдаются сложности с оплатой картами, со снятием наличных в банкоматах за пределами Беларуси, с p2p-переводами.
«Санкционные ограничения не коснулись Paritetbank и не повлияли на его работу – банк оказывает услуги в полном объеме и в штатном режиме», – объяснили в банке.
В работе карт Visa и Mastercard от Paritetbank не произошло никаких изменений. Банковские карточки продолжают работать внутри страны и за рубежом, с их помощью, как и раньше, можно совершать платежи, снимать наличные и расплачиваться в интернете. Доступна онлайн-оплата карточками этих платежных систем и в крупных интернет-магазинах OZON и Wildberries.
Как работают карточки в России
Ограничения, с которыми могут столкнуться клиенты банка, связаны с операциями на территории России – картами Visa и Mastercard от Paritetbank там расплатиться нельзя. То же касается возможности перевода денег с карт Visa/Mastercard на карты российских банков, проведения оплаты в российских интернет-магазинах и сервисах, которые используют национальный эквайринг для приёма платежей. Также недоступны для пополнения российские электронные кошельки и проведение операций через них, если к этим кошелькам привязана карта Visa/Mastercard.