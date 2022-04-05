закрыть
5 апреля 2022, вторник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как теперь работают карточки Paritetbank в Беларуси и за границей

  • 5.04.2022, 12:23
  • 1,396
Как теперь работают карточки Paritetbank в Беларуси и за границей

Отключение некоторых российских и белорусских банков от SWIFT напрямую повлияло на банковские операции.

Журналисты myfin.by узнали у Paritetbank, как работают карточки Visa и Mastercard в Беларси и за рубежом.

Отключение некоторых российских и белорусских банков от SWIFT и приостановка работы платежных систем Visa и Mastercard напрямую повлияли на банковские операции физических лиц. В некоторых банках наблюдаются сложности с оплатой картами, со снятием наличных в банкоматах за пределами Беларуси, с p2p-переводами.

«Санкционные ограничения не коснулись Paritetbank и не повлияли на его работу – банк оказывает услуги в полном объеме и в штатном режиме», – объяснили в банке.

В работе карт Visa и Mastercard от Paritetbank не произошло никаких изменений. Банковские карточки продолжают работать внутри страны и за рубежом, с их помощью, как и раньше, можно совершать платежи, снимать наличные и расплачиваться в интернете. Доступна онлайн-оплата карточками этих платежных систем и в крупных интернет-магазинах OZON и Wildberries.

Как работают карточки в России

Ограничения, с которыми могут столкнуться клиенты банка, связаны с операциями на территории России – картами Visa и Mastercard от Paritetbank там расплатиться нельзя. То же касается возможности перевода денег с карт Visa/Mastercard на карты российских банков, проведения оплаты в российских интернет-магазинах и сервисах, которые используют национальный эквайринг для приёма платежей. Также недоступны для пополнения российские электронные кошельки и проведение операций через них, если к этим кошелькам привязана карта Visa/Mastercard.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип