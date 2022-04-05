«Цены снизили более половины продавцов» 5 5.04.2022, 13:31

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Как ведет себя рынок недвижимости в Минске?

В марте цены на недвижимость в Минске ожидаемо снизилась: курс доллара рванул вверх, поэтому долларовые цены опустились. По данным экспертов, цены снизили более половины продавцов, причем некоторые существенно: аж на 20 тысяч долларов. Впрочем, сделок все равно стало меньше, чем раньше, добавляет «ПроНедвижимость».

По словам замдиректора компании «Авангард Недвижимость» Александра Лазарева, цены снизили более половины продавцов: скидки составили от 2 до 20 тысяч долларов. Некоторые приняли решение не делать скидку и приостановить продажи, а 20% — сохранили прежнюю стоимость жилья. В результате по объектам, которые не стали дешевле, показы почти полностью остановились, а собственники, согласившиеся уменьшить цену, уже с середины марта снова начали получать звонки.

Тем не менее некоторые квартиры в марте по-прежнему пользовались спросом, даже если скидки на них не было.

— Это объекты, которые выгодно отличаются от конкурентов — находятся в элитных комплексах, имеют хорошую планировку или очень качественный ремонт и хорошее расположение. Например, рядом с набережной. <…> Таких объектов очень мало. И есть покупатели, которые рассматривают только определенные дома и планировки, а этих квартир больше не становится, — рассказал эксперт.

Он также обратил внимание, что сильнее цены снижаются на дорогое жилье. То есть, если квартира продавалась за 35–37 тыс. долларов, ее стоимость не упадет на 10–15 %, поскольку в настоящий момент самый дешевый сегмент жилья в Минске — 33–35 тыс. долларов, всего на пару тысяч меньше, чем было раньше.

— Не стали квартиры [массово] стоить меньше 30 тысяч, — подчеркнул А. Лазарев.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что многие совершенные в марте сделки были запланированы еще в феврале, поэтому показательным для текущей ситуации на рынке недвижимости станет еще и апрель.

— Но я сомневаюсь, что в апреле мы увидим цифры ниже мартовских. Белорусский рубль укрепляется, а некоторые банки возобновили кредитование недвижимости — люди на это реагируют положительно, понимают, что рынок не улетает в пропасть, — заключил замдиректора.

По словам управляющего агентства недвижимости «Мариэлт» Александра Носкова, на столичном рынке недвижимости в марте наблюдались несколько особенностей. В частности, продавцы выставили на продажу новые уникальные объекты, которые не планировали продавать так быстро. Кроме того, были сняты объекты, по которым стало невозможно решать вопросы из-за отмены кредитования или отсутствия финансовых возможностей.

Таким образом, количество сделок в марте сократилось на 40–50 %, подчеркнул управляющий агентства недвижимости.

— Однако это говорит о том, что будет отложенный спрос. Люди, которые планировали покупать квартиру сегодня, замерли и ждут какого-то развития событий. По прогнозам, они оживятся в апреле, — добавил он.

При этом в реальных сделках стоимость жилья понизилась примерно на 10 %, особенно активно на уступки шли продавцы, у которых в связи с текущей ситуацией изменились обстоятельства. Около 10–15 % приняли решение снять квартиры с продажи, однако число новых предложений увеличилось на 20–30 %.

— Чтобы объект продался, его стоимость должна снизиться на 10 % от реальных цен февраля, тогда на него будет спрос, — сказал специалист.

Как объясняет заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица» Андрей Чернышев, в настоящее время число сделок на вторичном рынке жилья упало примерно на 30% от среднемесячных 1.100 сделок. На первичном рынке – ситуация аналогичная. Основная причина в том, что рост курса доллара (в котором, по сложившейся практике формируется стоимость недвижимости) в конце февраля – начале марта быстро поднял стоимость жилья на довольно высокую планку, недоступную для большинства покупателей. Даже те, кто рассчитывал на получение кредита для покупки квартиры, не смогли выдержать 20%-й рост цен, получившийся в переводе на BYN.

В этих сделках, по мнению эксперта, выиграли в том числе и продавцы, потому что они смогли реализовать недвижимость и получить деньги. Уже в ближайшее время, чтобы активизировать новые покупки, продавцам придется предлагать клиентам еще большие скидки.

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