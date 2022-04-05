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За выходные в Беларуси пять раз нападали на милиционеров

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  • 5.04.2022, 13:35
  • 12,018
За выходные в Беларуси пять раз нападали на милиционеров

Сообщается, что задержанным от 31 до 67 лет.

В конце прошедшей недели в Беларуси совершено пять нападений на милиционеров, возбуждены уголовные дела. Информацию об этом разместило УВД Миноблисполкома в своем телеграм-канале.

Сообщается, что задержанным от 31 до 67 лет, все они якобы были пьяны. По всем фактам возбуждены уголовные дела о сопротивлении и о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, виновным грозит до 5−7 лет колонии.

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