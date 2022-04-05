СМИ: Абрамович вынужден просить деньги у своих голливудских и американских друзей

СМИ: Абрамович вынужден просить деньги у своих голливудских и американских друзей16
- 5.04.2022, 14:04
- 8,814
Но партнеры опасаются давать ему деньги взаймы.
Российский олигарх Роман Абрамович вынужден занимать деньги у своих голливудских и американских влиятельных друзей из-за санкций.
Об этом пишет издание Page Six.
Как сообщают журналисты, Абрамовичу нужно 750 тысяч долларов в неделю на оплату труда своих сотрудников.
"Но хотя у Абрамовича, устроившего ряд звездных вечеринок на своих яхтах и в своем обширном поместье Сен-Барт, много близких друзей в Голливуде, на Уолл-стрит и в мире технологий, нам говорят, что его партнеры опасаются давать ему деньги взаймы. Даже когда он принимает участие в мирных переговорах между Россией и Украиной", - пишет Page Six.
По данным СМИ, он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов.
"Они не согласились дать ему деньги, потому что либо у них их нет наличными или, более того, неясно, каковы последствия в соответствии с международным правом", - пишет издание.