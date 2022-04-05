«Там был чеченец и русский Вася, командир. И чеченец сказал, что будет меня резать»
- 5.04.2022, 14:24
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Рассказ жительницы Бучи об убийстве ее мужа.
Жительница Бучи Татьяна рассказала currenttime.tv, как российские военные задержали ее вместе с мужем и провели у них дома обыск.
«Там был чеченец и русский Вася, командир. И чеченец мне сказал, что будет меня резать», — рассказала Татьяна.
Мужа увели, а потом, 13 дней спустя, она нашла его в подвале — застреленным в голову, с изуродованным лицом.
Буча более двух недель была под оккупацией, на ее улицах найдено много тел.