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«Там был чеченец и русский Вася, командир. И чеченец сказал, что будет меня резать»

  • 5.04.2022, 14:24
  • 10,606
«Там был чеченец и русский Вася, командир. И чеченец сказал, что будет меня резать»

Рассказ жительницы Бучи об убийстве ее мужа.

Жительница Бучи Татьяна рассказала currenttime.tv, как российские военные задержали ее вместе с мужем и провели у них дома обыск.

«Там был чеченец и русский Вася, командир. И чеченец мне сказал, что будет меня резать», — рассказала Татьяна.

Мужа увели, а потом, 13 дней спустя, она нашла его в подвале — застреленным в голову, с изуродованным лицом.

Буча более двух недель была под оккупацией, на ее улицах найдено много тел.

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