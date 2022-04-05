В Минске за сообщения в рабочем чате задержали сотрудника «Белтелекома» 1 5.04.2022, 16:47

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Олег Касперович участвовал в протестах в 2020-ом году.

В Минске задержали сотрудника «Белтелекома» Олега Касперовича. Об этом стало известно из «покаянного» видео с ним, опубликованным в провластных телеграм-каналах, пишет zerkalo.io.

В публикации указано, что Касперовича задержали «за насаждение протестных идей и репосты с ресурсов признанных экстремистскими в корпоративном телеграм-чате предприятия».

Сообщается, что мужчину задерживали сотрудники ГУБОПиК, когда он прилетел из отпуска. Изъяв телефон Касперовича, силовики обнаружили там фото с протестов в 2020 году.

По информации, указанной в телеграм-канале, мужчина стал подозреваемым по статье 342 УК Беларуси («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

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