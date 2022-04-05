Украинские зенитные ракетные войска за неделю уничтожили более 30 воздушных целей врага

Украинские зенитные ракетные войска за неделю уничтожили более 30 воздушных целей врага1
- 5.04.2022, 16:49
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Украинские воины ловко уничтожают вражеские самолеты, ракеты и БПЛА.
Военнослужащие частей воздушного командования "Центр" и дальше уничтожают российских оккупантов. Сообщается, что за неделю зенитные ракетные войска сбили более 30 воздушных целей врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование воздушных сил ВСУ.
Украинские воины ловко уничтожают вражеские самолеты, ракеты и БПЛА.
К тому же за неделю зенитные ракетные войска уничтожили более 30 воздушных целей врага.
"Мы продолжаем устойчиво защищать свою землю. Мы будем уничтожать оккупантов, все враждебно на своем пути и могли бы это делать значительно эффективнее, если бы у нас было современное оружие от партнеров", - говорится в сообщении.