Украинские зенитные ракетные войска за неделю уничтожили более 30 воздушных целей врага 1 5.04.2022, 16:49

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иллюстрационное фото

Украинские воины ловко уничтожают вражеские самолеты, ракеты и БПЛА.

Военнослужащие частей воздушного командования "Центр" и дальше уничтожают российских оккупантов. Сообщается, что за неделю зенитные ракетные войска сбили более 30 воздушных целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование воздушных сил ВСУ.

Украинские воины ловко уничтожают вражеские самолеты, ракеты и БПЛА.

К тому же за неделю зенитные ракетные войска уничтожили более 30 воздушных целей врага.

"Мы продолжаем устойчиво защищать свою землю. Мы будем уничтожать оккупантов, все враждебно на своем пути и могли бы это делать значительно эффективнее, если бы у нас было современное оружие от партнеров", - говорится в сообщении.

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