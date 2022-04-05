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ЕС высылает ряд российских дипломатов

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  • 5.04.2022, 17:04
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ЕС высылает ряд российских дипломатов

Об этом сообщил Жозеп Боррель.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал выслать нескольких дипломатов из представительства РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг еврочиновника.

После резни в Буче ЕС расширил санкции против России. Новые ограничения будут касаться десятков компаний, а также политиков, бизнесменов и пропагандистов.

Кроме того, Боррель объявил персонами нон грата ряд дипломатов из посольства РФ при Евросоюзе. Точное количество высланных россиян пока неизвестно.

"Без решительного ответа не останутся противоправные и подрывные действия России, направленные против безопасности ЕС в целом и отдельных стран-членов. Сегодня я объявляю персонами нон грата нескольких должностных лиц постоянного представительства РФ за деятельность, что противоречит статусу дипломата", – объяснил Боррель.

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