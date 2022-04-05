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Рогачевский молочный комбинат – банкрот

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  • 5.04.2022, 17:29
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Рогачевский молочный комбинат – банкрот

Комбинат не выплатил акционерам дивиденты за 2021 год.

Рогачевский молочноконсервный не выплатил акционерам дивиденды за 2021 год. Причина — банкротство предприятия. Об этом сообщает инфоцентр Рогачевского МКК.

Экономически несостоятельным предприятие признали еще 1 января 2022 года согласно данным годового бухгалтерского баланса ОАО «Рогачевский МКК». Теперь, признав собственную неплатежеспособность, завод не будет начислять и выплачивать дивиденды акционерам за 2021 год.

ОАО «Рогачевский МКК» — одно из крупнейших предприятий молочной промышленности в Беларуси. Предприятие производило молочные консервы, масло, цельномолочную продукцию, сухое цельное молоко, сыры, молочные продукты для детей.

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