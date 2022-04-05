Генштаб ВСУ: Режим Лукашенко перебрасывает подразделения к границе Украины

Генштаб ВСУ: Режим Лукашенко перебрасывает подразделения к границе Украины14
- 5.04.2022, 19:36
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Вероятно, это ротация.
На Северском направлении сейчас продолжается вывоз железной дорогой и военно-транспортными самолетами военной техники армии России с территории Беларуси. Также выявлено, что Беларусь перебрасывает подразделения к границе Украины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Сообщается, что зафиксировано перемещение отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в направлении государственной границы Украины.
Отмечается, что не исключается проведение ротации подразделений, привлеченных к усилению охраны государственной границы Беларуси.