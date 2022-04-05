В районе Изюма ВСУ сбили вертолет оккупантов и уничтожили российские танки 2 5.04.2022, 21:42

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Украинцы сбили современный дорогостоящий российский вертолет Ка-52.

ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и уничтожили танки оккупантов в районе Изюма. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Под Изюмом наши Герои Вооруженных Сил Украины сбили вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52. Что примечательно, вертолет был сбит ракетой украинского производства Стугна», — говорится в сообщении в Telegram.

Также ВСУ возле Изюма уничтожили российские танки, которые прорвались в Барвенково, сообщает Синегубов. Он добавил, что потери оккупантов уточняются.

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