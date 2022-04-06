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В Харьковской области оккупантам устроили засаду с «фейерверками»

  • 6.04.2022, 7:57
  • 11,316
В Харьковской области оккупантам устроили засаду с «фейерверками»

Одного захватчика нашли, остальные сгорели.

ВСУ продолжают разрушать планы российских захватчиков на Харьковщине. Любые попытки врага провести боевую операцию заканчиваются поражением.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Мы заняли оборону и ждали рашистов 3 – 4 часа. Дождались и встретили – с «фейерверками». Только одного «жмурика» нашли, остальные сгорели», – рассказал боец ВСУ Сергей.

В Министерстве обороны Украины отметили, что Харьковщина держит оборону благодаря стойкости местного населения и настойчивости Вооруженных Сил Украины.

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