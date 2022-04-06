В Харьковской области оккупантам устроили засаду с «фейерверками» 6.04.2022, 7:57

11,316

Одного захватчика нашли, остальные сгорели.

ВСУ продолжают разрушать планы российских захватчиков на Харьковщине. Любые попытки врага провести боевую операцию заканчиваются поражением.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Мы заняли оборону и ждали рашистов 3 – 4 часа. Дождались и встретили – с «фейерверками». Только одного «жмурика» нашли, остальные сгорели», – рассказал боец ВСУ Сергей.

В Министерстве обороны Украины отметили, что Харьковщина держит оборону благодаря стойкости местного населения и настойчивости Вооруженных Сил Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».