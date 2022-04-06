На Донбассе ВСУ «перемололи» 80 захватчиков вместе с бронетехникой 6.04.2022, 8:14

6,470

Уничтожено 45 единиц вражеской техники.

За последние сутки украинские военные в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток уничтожили до 80 человек личного состава противника и 45 единиц вражеской техники.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора. В частности, 5 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – до 80; танков – 4 (из них захвачено – 1); БТР – 9; БМП – 10; минометов – 1; БМ-21 – 1; АО – 17; БПЛА – 1; топливозаправщика – 2", - говорится в сообщении в Facebook.

Вместе с тем на Донецком и Луганском направлениях за вторник украинские военные отбили 9 атак врага и уничтожили 53 единицы техники, сообщает Операция объединенных сил.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, 5 артиллерийских систем противника", - говорится в сообщении.

Кроме этого, украинские воины захватили один танк агрессора.

"Также наши воины подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов врага", - сообщают в ООС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».