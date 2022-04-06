Украинские десантники уничтожили три танка и топливозаправщик оккупантов 1 6.04.2022, 8:26

4,972

Оставшиеся в живых солдаты РФ бросилась бежать с поля боя.

Украинские воины уничтожили три танка российских оккупантов и один автомобиль с топливом.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские десантники продолжают смело защищать государство и уничтожать оккупантов и их технику.

"В частности, сегодня в одном из районов выполнения задач мобильными противотанковыми расчетами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ", — сообщили защитники.

Те оккупанты, которым удалось выжить, бросились бежать с поля боя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».