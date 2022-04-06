Украинские десантники уничтожили три танка и топливозаправщик оккупантов

Украинские десантники уничтожили три танка и топливозаправщик оккупантов1
- 6.04.2022, 8:26
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Оставшиеся в живых солдаты РФ бросилась бежать с поля боя.
Украинские воины уничтожили три танка российских оккупантов и один автомобиль с топливом.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Украинские десантники продолжают смело защищать государство и уничтожать оккупантов и их технику.
"В частности, сегодня в одном из районов выполнения задач мобильными противотанковыми расчетами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ", — сообщили защитники.
Те оккупанты, которым удалось выжить, бросились бежать с поля боя.