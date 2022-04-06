закрыть
6 апреля 2022, среда, 9:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники уничтожили три танка и топливозаправщик оккупантов

1
  • 6.04.2022, 8:26
  • 4,972
Украинские десантники уничтожили три танка и топливозаправщик оккупантов

Оставшиеся в живых солдаты РФ бросилась бежать с поля боя.

Украинские воины уничтожили три танка российских оккупантов и один автомобиль с топливом.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские десантники продолжают смело защищать государство и уничтожать оккупантов и их технику.

"В частности, сегодня в одном из районов выполнения задач мобильными противотанковыми расчетами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ", — сообщили защитники.

Те оккупанты, которым удалось выжить, бросились бежать с поля боя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов