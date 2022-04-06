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Украинские войска отбили у оккупантов три населенных пункта в Херсонской области

  • 6.04.2022, 8:44
  • 5,378
Украинские войска отбили у оккупантов три населенных пункта в Херсонской области

Продолжаются бои за еще один.

Украинские войска отбили у оккупантов три села в Херсонской области.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и осуществляет мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Враг в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

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