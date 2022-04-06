Массовый психоз в России: в Белгороде начали травить голубей 10 6.04.2022, 10:05

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Это делается из-за страха быть атакованными «биологическим оружием».

В русском Белгороде решили по-своему бороться с мировым сговором.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Помешаны от пропагандистского угара россияне отравили голубей, боясь быть атакованными биологическим оружием. В Белгороде юродивое стадо, одурманенное роспропагандой, решило по-своему бороться с мировым заговором - отравились во дворе голубей".

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