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Заготавливали дрова, но наткнулись на ВСУ: украинцы уничтожили технику оккупантов

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  • 6.04.2022, 10:46
  • 20,002
Заготавливали дрова, но наткнулись на ВСУ: украинцы уничтожили технику оккупантов

У захватчиков земля горит под ногами.

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику, а уцелевшую забирать себе. В ВСУ уже показали новые трофеи.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Очередная попытка незаконной заготовки дров для российских оккупантов завершилась фиаско. У украинских воинов новые трофеи и немного морального удовлетворения от проведенной боевой работы», – говорится в сообщении.

Украинским бойцам удалось обезвредить грузовик. Также ВСУ получили еще немного вражеской техники. Приведут ее в порядок и она будет уничтожать оккупантов.

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