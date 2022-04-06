Токсичные до последней копейки: у россиян начались серьезные проблемы в европейских банках 6 6.04.2022, 10:55

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Фото: Getty Images

Ограничения даже более жесткие, чем прописано в санкциях.

Банки ЕС и Великобритании вводят гораздо более жесткие ограничения на операции россиян, чем это прописано в санкциях, убедилась Би-би-си. С какими проблемами они могут столкнуться?

На прошлой неделе основатель "Евросети" Евгений Чичваркин - многолетний критик российской власти, которого нельзя заподозрить в поддержке войны, - рассказал о блокировке его счетов в Швейцарии. Та же судьба постигла финансовые активы и других состоятельных россиян, не попавших под санкции.

Как выяснила Би-би-си, "токсичными" стали не только "большие деньги" российского происхождения, но и вообще любые транзакции, связанные с Россией.

Хотя формально такие ограничения нигде не зафиксированы, проблемой может стать и трансфер денег из российского банка, и получение зарплаты и даже перевод между собственными счетами.

Переводы с препятствиями

23 марта жительница Парижа Анастасия отправилась на, как она говорит, "рандеву" в российское посольство за новым загранпаспортом. Девушка - гражданка России, последние два с половиной года живет и работает во Франции менеджером по маркетингу. У нее есть французский ВНЖ, бессрочный контракт с местной компанией, съемное жилье и счет в банке Société Générale (SG). Это одна из крупнейших банковских групп в Европе, которой, в частности, принадлежит российский Росбанк.

В тот день Анастасии надо было заплатить пошлину за паспорт - около 70 евро. Близился конец месяца, и на ее текущем счете оставалось не больше 30. Она по привычке решила перевести на него деньги со сберегательного. Обычно это занимает две секунды в онлайн-банке. Но в этот раз будничная операция оказалась заблокирована.

Девушка попросила банк объяснить причину. Ей ответили: дело в ее российском гражданстве, уверяет Анастасия (записи этого разговора у нее нет). При этом у банка, по ее словам, были все ее "французские" документы: ВНЖ, рабочий договор и даже контракт с риэлторским агентством.

"Я впервые с таким столкнулась, и у меня это вызвало дичайший шок. Мне было комфортно во Франции, я чувствовала себя защищенной законом", - негодует Анастасия.

Ей порекомендовали написать заявление на перевод между своими же счетами. Она так и поступила. Деньги (всего 200 евро) зачислили на текущий счет на следующий же день. Но на этом проблемы не закончились.

На следующий день на счет Анастасии пришла зарплата. Но буквально тут же пропали и эти деньги, и переведенные со сберегательного счета 200 евро (скриншоты операций есть у Би-би-си). Пришлось снова бежать в банк.

После долгого разговора "о дискриминации и о том, что ограничения ЕС касаются только россиян, на счетах которых больше 100 тысяч евро" банк вернул обе "исчезнувшие" суммы, рассказывает Анастасия.

Она не случайно говорит именно о ста тысячах евро: это максимальная сумма, которую россиянам разрешили оставить на счету в каждом банке ЕС после начала войны.

Агентство Рейтер писало со ссылкой на свои источники, что это не единственное ограничение. По его данным, Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от "некоторых банков" тщательно проверять транзакции россиян и белорусов, даже если у них есть ВНЖ, чтобы убедиться: они не пытаются обойти западные санкции против Москвы.

Сам ЕЦБ заявил Рейтер, что таких инструкций нет. Но агентство со ссылкой на один из источников настаивает: они есть и сформулированы так, что "десятки тысяч" россиян и белорусов в Европе столкнутся с проверками со стороны своих банков.

Судя по всему, Рейтер не преувеличивает. Как убедилась Би-би-си, десятки россиян-клиентов одного только SG постигла та же участь, что и Анастасию. Об этом они рассказывают в чате с говорящим названием "La discrimination des clients par la Société Générale" ("Дискриминация клиентов Société Générale") в "Телеграм".

Одна из участниц этого чата, Ольга, показывает текст письма (Би-би-си с ним ознакомилась, но не видела его оригинал), которое получила от SG. В нем говорится, что банк блокирует ее транзакции, потому что у нее есть российский паспорт и банку надо убедиться, что остаток на ее счете - меньше 100 тысяч евро. А эти процедуры требуют времени.

Представитель Société Générale подтвердил Би-би-си, что "международная ситуация" требует от банков, в том числе и от SG, применять "более строгие регуляторные меры" для соблюдения санкций. SG не замораживает счета клиентов "на основании национальности", но может проводить проверки, чтобы убедиться в актуальности их, клиентов, статуса резидента ЕС.

Из России - и обратно

Если транзакции даже внутри банка - квест, что говорить о переводах на зарубежные счета из России. С проблемами столкнулись клиенты Revolut, британского банковского сервиса с российскими корнями. Об этом пять его клиентов рассказали Би-би-си (компания не ответила на наш запрос). О проблемах с Revolut также сообщали пользователи VC.ru.

Сценарий у всех один. Россиянин просит друзей или родственников перевести деньги на его счет Revolut по реквизитам SWIFT (переводить деньги со своего счета в России на свой же за границу до 1 апреля запрещало российское законодательство). Средства списываются с российского счета. Но на счет Revolut они не зачисляются. При этом всем собеседникам Би-би-си переводили деньги из банков, которые не отключены от SWIFT.

Вот один из примеров. Мама Олега в начале марта перевела ему две тысячи евро со счета в частном российском банке на счет Revolut. Две недели средства "висели" на счете последнего в статусе ожидания. В службе поддержки Revolut Олегу объяснили, что переводить деньги в Россию и из нее клиенты сервиса не могут "из-за обстоятельств, происходящих на территории Украины" (у Би-би-си есть копия переписки). В итоге деньги вернулись на счет мамы Олега в Россию.

Еще одна собеседница Би-би-си, столкнувшаяся с той же проблемой, рассказывает, что в ответ на ее вопросы о блокировке перевода Revolut настойчиво присылал ей статью о поддержке Украины со своего сайта. В ней нет ничего об ограничениях для россиян. Конкретную причину отклонения перевода ей так и не назвали, были только абстрактные слова об "ограничениях" и "санкциях", утверждает девушка.

У Ивана деньги застряли при переводе в один из крупнейших банков Великобритании. Сразу после начала войны британский МИД ввел даже более жесткие ограничения, чем ЕС: россиянам разрешили держать на счетах в Великобритании не более 50 тысяч фунтов (около 65,4 тысяч долларов). Из сообщения МИДа неясно, идет ли речь о сумме средств на счетах в разных банках или это лимит на каждый счет.

У Ивана британский паспорт и нет российского гражданства. Но его деньги это не спасло. "Утром 24 февраля я решил, что надо немедленно выводить деньги из России. Сначала кинул не очень большую сумму, около трех тысяч фунтов, хотел дождаться, пока она дойдет. - восстанавливает Иван канву событий в разговоре с Би-би-си. - Но потом психанул и через несколько часов перевел все, больше ста тысяч фунтов". В итоге оба перевода повисли.

Он стал донимать звонками российский и британский банки. В первом сказали, что обе суммы ушли, и меньшую из них банк-получатель принял. В британском банке сначала не отвечали, а после перезвонили сами и стали засыпать вопросами. Ивану показалось, что сотрудники банка заполняли анкету: расспрашивали об источнике средств, связях с "Ираном, Северной Кореей, Суданом, Кубой, Крымом, ДНР, ЛНР или Россией", о том, имеет ли Иван отношение к подсанкционным компаниям или людям. После разговора ничего не изменилось, проверка идет второй месяц, деньги так и "висят" между банками.

Александра продала свою московскую квартиру за две недели до войны. 24 февраля, сразу после начала российского вторжения и за два дня до ограничений в 100000 евро на европейские депозиты, она перевела всю вырученную сумму со счета в тогда еще не подсанкционном Альфа-банке на счет в Португалии. Здесь она живет уже пять лет и у нее есть местный ВНЖ. Через пять дней пришло уведомление: платеж отклонен.

По просьбе Александры, сотрудник Альфа-Банка выяснил, что перевод не пропустил банк-корреспондент в ЕС, до Португалии он не дошел. Она подумала, что деньги вернутся на российский счет - но ей неожиданно позвонили из отдела комплаенса португальского банка и потребовали объяснить происхождение средств.

"Дальше была неделя походов в банк с бумажками, слезные объяснения, что деньги нужны из-за проблем со здоровьем, что я собиралась покупать жилье в Португалии, было подключение местного адвоката и прочие пляски с бубном", - рассказывает Александра. Но все это не помогло. Банк извинился и отправил деньги обратно в Москву. Как вытащить их оттуда в "недружественную" России страну, она не знает.

Блокировка без предупреждения

"Позвонила сотрудница Société Générale, которая обычно работает со мной. Оказалось, что мой счет заморожен и нужны документы, подтверждающие, что я - резидент и налогоплательщик Франции", - рассказывает Би-би-си жительница Парижа Ася. В отличие от других наших собеседников, у нее возникла проблема не с переводом на счет, а с самим счетом.

Раздосадованная, что о блокировке ей сообщили постфактум, Ася принесла в банк кипу документов: ВНЖ, налоговую декларацию, зарплатные квитации, квитанции об оплате аренды квартиры.

Хотя все эти документы она предоставляла банку и прежде, они "сработали" и счет разморозили - спустя пять дней после блокировки. Ася говорит, что связалась с ЦБ Франции, и они сочли блокировку несправедливой, поскольку девушки нет в санкционных списках (это был телефонный разговор, записи у Аси нет). По ее словам, Société Générale извинился, предоставив ей скидку на обслуживание.

"Никого не волнуют мои политические взгляды, теперь я - априори сторонник агрессора, что унизительно", - заключает Ася по итогам произошедшего.

По такому же алгоритму проходила в 2018 году чистка латвийской банковской системы от связанных с российскими офшорами деньгами. Счет сначала блокировали, а потом требовали всевозможные подтверждающие документы. Если они не убеждали банк, счет принудительно закрывали. Так же было и на Кипре.

Еще одна россиянка Юлия только открыла счет во французском Société Générale, как через несколько дней получила звонок о том, что он закрыт. Юлия переехала во Францию полгода назад с партнером-французом по семейной визе. Но в банке сочли, что этого недостаточно. Для открытия счета гражданке России теперь нужен как минимум ВНЖ, "визы недостаточно в связи с санкциями", сообщили в банке (копия переписки есть у Би-би-си).

Юлия посоветовалась с юристами, которые сказали: семейная виза дает такое же право на открытие счета, что и ВНЖ. Но жаловаться на банк регулятору, как рекомендовали юристы, она не хочет: "Сейчас другие приоритеты".

В ожидании проблем

Россияне в Германии к серьезным банковским сложностям только готовятся. В начале марта многие клиенты Deutsche Bank с российскими паспортами получили тревожное письмо (копия есть у Би-би-си).

В нем говорилось, что из-за военного конфликта в Украине ЕС ввел санкции против россиян, и это может повлиять на отношения банка с его клиентами. Чтобы избежать проблем, получателю письма рекомендовали предоставить банку актуальный европейский ВНЖ.

В пресс-службе Deutsche Bank Би-би-си подтвердили: банк действительно информирует клиентов, что им надо предоставить документы о резидентстве. "Уверены, что сейчас все европейские банки уведомляют об этом", - добавили в Deutsche Bank.

Среди прочих такое письмо 10 марта получила клиентка Deutsche Bank Мария. Она живет в немецком Ахене с 2015 года и учится тут на врача. Все документы девушка, по ее собственным словам, предоставляла банку своевременно.

Но в банке, куда она обратилась после получения письма, ей "ясно дали понять": ее ВНЖ закончится меньше чем через шесть месяцев, и лучше бы ей продлить его прямо сейчас - неизвестно, что будет дальше, пересказывает она свой разговор с банком.

По данным интернет-издания Idel.Реалии, тревожную "рассылку" отправили и другие немецкие банки.

Жительница Мюнхена Евгения говорит, что тоже получила письмо от Deutsche Bank, но с серьезными проблемами пока не столкнулась - если не считать переводов от мужа из Эстонии, которые раньше шли час, а теперь почти неделю. О таких же проблемах Би-би-си рассказали клиенты еще одного банка, ING-DiBa (немецкое подразделение группы ING).

"Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что происходит [в Украине]", - считает Александра, чьи деньги за продажу московской квартиры так и не дошли до Португалии.

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