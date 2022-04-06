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18600 человек и почти 700 танков: стали известны потери оккупантов с начала войны в Украине

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  • 6.04.2022, 11:03
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18600 человек и почти 700 танков: стали известны потери оккупантов с начала войны в Украине

Генштаб ВСУ обнародовал последние данные.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 18600 человек личного состава. Также Вооруженным силам Украины удалось уничтожить почти 100 беспилотников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 18 600 человек

танки - 684 единиц

боевые бронированные машины - 1861 единиц

артиллерийские системы - 332 единицы

РСЗО - 107 единиц

средства ПВО - 55 единицы

самолеты - 150 единиц

вертолеты - 135 единицы

автомобильная техника - 1324 единицы

корабли/катера - 7 единиц

цистерны с ГСМ - 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 единицы

специальная техника - 25 единиц

пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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