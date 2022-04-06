18600 человек и почти 700 танков: стали известны потери оккупантов с начала войны в Украине

18600 человек и почти 700 танков: стали известны потери оккупантов с начала войны в Украине1
- 6.04.2022, 11:03
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Генштаб ВСУ обнародовал последние данные.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 18600 человек личного состава. Также Вооруженным силам Украины удалось уничтожить почти 100 беспилотников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 18 600 человек
танки - 684 единиц
боевые бронированные машины - 1861 единиц
артиллерийские системы - 332 единицы
РСЗО - 107 единиц
средства ПВО - 55 единицы
самолеты - 150 единиц
вертолеты - 135 единицы
автомобильная техника - 1324 единицы
корабли/катера - 7 единиц
цистерны с ГСМ - 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 единицы
специальная техника - 25 единиц
пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.