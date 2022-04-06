Нелегалы, прорывавшиеся с территории Беларуси, забросали польских пограничников камнями 3 6.04.2022, 11:37

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Фото: Getty Images

Польская сторона не исключает, что за акцией могут стоять белорусские силовики.

Ночью 6 апреля на границе с Беларусью патрульную машину польских пограничников забросали камнями. Автомашина получила значительные повреждения. Польская сторона не исключает, что за акцией могут стоять белорусские силовики. Группа неизвестных лиц не только бросала камни, но и слепила польских пограничников лазерами.

5 апреля в Польшу из Беларуси пытались нелегально перейти 29 мигрантов — граждан Кубы, Эритреи и Йемена (в предыдущие сутки — 39).

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