закрыть
6 апреля 2022, среда, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нелегалы, прорывавшиеся с территории Беларуси, забросали польских пограничников камнями

3
  • 6.04.2022, 11:37
  • 5,102
Нелегалы, прорывавшиеся с территории Беларуси, забросали польских пограничников камнями
Фото: Getty Images

Польская сторона не исключает, что за акцией могут стоять белорусские силовики.

Ночью 6 апреля на границе с Беларусью патрульную машину польских пограничников забросали камнями. Автомашина получила значительные повреждения. Польская сторона не исключает, что за акцией могут стоять белорусские силовики. Группа неизвестных лиц не только бросала камни, но и слепила польских пограничников лазерами.

5 апреля в Польшу из Беларуси пытались нелегально перейти 29 мигрантов — граждан Кубы, Эритреи и Йемена (в предыдущие сутки — 39).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников