Запрет грузоперевозок с ЕС: что потеряет Беларусь 8 6.04.2022, 12:21

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На Евросоюз приходится пятая часть внешнего товарооборота страны.

Литва, Латвия, Эстония и Польша призывают ЕС полностью заблокировать перевозку грузов из России и Беларуси.

«Запрет на перевозку грузов российским и белорусским автотранспортом и заход судов двух стран в порты будет иметь наибольший эффект, если будет принят на уровне ЕС», — заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис.

Такую меру могут принять в ответ на участие Беларуси в российской агрессии против Украины, передает «Радыё Свабода».

Сколько такое решение будет стоить Беларуси?

За год Беларусь экспортирует в ЕС товаров на 10,5 миллиарда долларов

ЕС - второй после России торговый партнер Беларуси. Экспорт в страны ЕС в прошлом году составил 10,5 миллиарда долларов, импорт — 8,3 миллиарда долларов, товарооборот — 18,8 миллиарда долларов.

На ЕС приходится пятая часть внешнего товарооборота.

Закрытие границ для грузов со стороны ЕС, конечно, не означает полного эмбарго на белорусские товары, но экспортировать товаров на 10,5 миллиарда долларов через обходные пути все равно не получится. Об этом говорит старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

«Это еще не полное эмбарго, в этом случае это эмбарго для половины границ. Все еще можно будет торговать через Казахстан, искать какие-то серые каналы. В целом объем санкций сейчас высокий, если не закроют границы, то все равно будет трудно, с закрытыми границами будет еще труднее. Поставок на 10 миллиардов в год все равно не будет уже. Обходные пути сложно искать, сейчас санкции налагаются даже частными компаниями, которые из-за токсичности не хотят иметь дело с белорусскими производителями», - говорит Лев Львовский.

В прошлом году Беларусь оказала другим странам транспортных услуг на 4,3 миллиарда долларов. Большую долю в этом занимают транспортные услуги для стран ЕС, об этом говорит Лев Львовский.

«Под главной угрозой - экспорт услуг. Экспорт транспортных услуг ранее составлял около 7% ВВП. Для этого ничего не нужно было делать: Китай платил за то, что поставляет грузы в Европу, а Европа платила за то, что что-то отправляет в Россию. Закрытие границ ударит по транспортной индустрии, которая и так уже под ударом. Авиаперевозки закрыты, железнодорожные перевозки не в лучшем состоянии, железная дорога используется для перевалки российских военных, закрыта граница с Украиной. Перевозки другим транспортом тоже под ударом, так как сильно снижена пропускная способность границы даже без закрытия границ», - говорит Лев Львовский.

На некоторых пограничных пунктах протестуют активисты, которые не пропускают белорусские фуры, напоминает Лев Львовский.

Скольких белорусов коснется закрытия грузоперевозок из ЕС

В сфере транспорта в Беларуси работает 293,3 тысячи человек, это 6,8% от всех занятых в экономике. Это прибыльная сфера. Чистая прибыль от работы транспорта за 2020 год — 645 миллионов рублей, рентабельность — 7,6%.

Как рассказал на условиях анонимности представитель одной из белорусских компаний, которая занимается перевозками, проблемы для сферы уже начались.

«Раньше, еще до политического кризиса, фура проходила границу с ЕС за полдня. Сейчас на это требуется 5-6 суток, что на литовской границе, что на польской. Что касается закрытия границы, то обходы будут: Турция, паромы по Черному морю. Но это - значительное подорожание. Также закрытие границы не отменяет контрактов между бизнесами, то есть обязательства остаются. Каким-то образом придется ездить, но непонятно, каким образом. Неизвестно, чего ждать», - говорит собеседник.

Минус деньги от пользования платными дорогами

Еще один источник дохода от грузоперевозок - сеть платных дорог, которая оплачивается через систему BelToll. За проезд платят как владельцы грузовиков, так и иностранцы на легковушках.

Например, в 2019 году поступления в бюджет от оплаты движения по платным дорогам составили 241,3 миллиона рублей. При закрытии границы и этот источник дохода пострадает.

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