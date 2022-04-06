Доллар в Беларуси опять начал дорожать 8 6.04.2022, 12:33

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Фото: tut.by

Что происходит в белорусских обменниках?

В начале торгов 6 апреля на БВФБ белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,15%, а до этого он шесть дней укреплялся.

С начала апреля белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 0,09%.

По информации banki24.by по состоянию на 10:31:

Курс доллара вырос на 0,0042 BYN до 2,9471 BYN/USD, покинув минимум за 35 дней.

С начала месяца доллар подорожал всего на 0,0039 BYN.

Курс евро падает уже двенадцатые(!) торги подряд. Сегодня утром евро теряет 0,0062 BYN до 3,2305 BYN/EUR до минимума за 40 дней.

За двенадцать дней непрерывного падения стоимость евро рухнула на 0,3854 BYN.

За последние 16 торговых сессий евро смог подорожать лишь однажды, а вот его суммарные потери за это время составили 0,4365 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0112 BYN до 3,5450 BYN/100 RUB до максимума за 385 дней.

Российский рубль уверенно дорожает уже более двух недель. Так, за последние 12 торгов рубль РФ укрепляется уже 10-й раз.

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