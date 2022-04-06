Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная 6.04.2022, 13:09

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Новые шокирующие кадры преступлений российских оккупантов.

Пассажирский автомобиль с донецкими номерами стоит на въезде в Бучу со стороны Ворзеля. На переднем пассажирском сиденье находится тело, предположительно принадлежащее женщине.

Жуткие фото опубликовал журналист и правозащитник Константин Реуцкий, сообщает Цензор.НЕТ. По его словам, машину расстреляли сзади: входные отверстия на багажнике, выходные – на капоте.

"Человеку на переднем пассажирском сиденье (судя по длине волос, это была предположительно женщина) пулей просто снесло голову. Ее содержимое обильно покрывает торпеду, лобовое стекло, фрагменты челюсти находим на водительском сиденье, частицы кожи и волосы налипли даже на крыше. Тело до сих пор находится в машине. Сверху кто-то набрасывал вещи и тело без головы для заглядывающих выглядит просто кучей старья. Если не присматриваться", - написал он.

По словам Реуцкого, судя по состоянию останков, событие произошло несколько недель назад.

"Машина ничем не напоминает военный транспорт. Внутри гражданские вещи, мягкие игрушки. Донецкие номера. Возможно, эти люди спасались на Киевщине от войны, которую русские принесли нам восемь лет назад. Но война догоняет. Не уверен, что от нее удастся скрыться даже в Германии, Италии или Франции", - подытожил он.

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