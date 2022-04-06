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«Дыхание смерти»: о чем сейчас говорят русские оккупанты

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  • Антон Колумбет
  • 6.04.2022, 13:32
  • 11,914
«Дыхание смерти»: о чем сейчас говорят русские оккупанты
Антон Колумбет

Изначальный план врага провалился.

Можно окончательно констатировать, что битва за Киев выиграна. И Полесская группировка русских драпает, оставляя за собой кучу мин и остатки своего имперского величия.

План врага провалился

Безусловно, это не конец войны и до победных реляций очень далеко. Но не вижу ничего плохого в том, чтобы порадоваться.

План противника изначально имел в своей основе захват столицы. Это было его главной задачей, сущностью военного замысла.

Этот план провалился. Потеряв наступательный порыв, увязнув, замедлившись, теряя технику и людей на каждом повороте – россияне просто "посыпались" и сейчас бегут, поджав хвосты.

Ключевой фактор, способствовавший этому – героизм, самопожертвование и опытность наших войск. Безумное сопротивление, которое оказывала Киевщина, включая Гидрологические Войска Украины – должно войти в историю.

Мы все вместе отстояли столицу, сломав главное – миф о силе и непобедимости россиян. После себя они оставляют не только тела и технику – за их спинами догорают пропагандистская ложь и очковтирательство, от которого они не отмоются никогда.

Они вернутся

Безусловно, они вернутся. Безусловно, выжившие остатки ударят по нашим войскам на Юге и Востоке.

Но, знаете ли, нужно представить себе, что сейчас чувствуют их солдатики. Которые едут прямо сейчас в каком-то уцелевшем "Урале", на скамейке, прижимаются друг к другу и разговаривают.

Они говорят о том, как хваленые морпехи и десант погибли в наших лесах, как не бывало. Они говорят о своих друзьях, разбросанных по посадкам с чистенькими АК-12, не сделавшими никакого выстрела.

Они говорят о руководстве, которое так пафосно умело дрочить их на плацу, и как оно визжало в шлефон, пылая в своих зажаренных "Тиграх".

Они говорят о командиров рот и взводов, которые пошли в выходы "покошмарить укропов" и вернулись в виде репортажей о наших бойцах, показывающих журналистам их документы.

Они говорят о том, что месяц назад их гнобили за потерянную фляжку, а теперь единственный выживший офицер истерически приказывал бросать "беху", если она не заводилась с первого раза.

Они говорят, и страх холодной отвратительной медузой шевелится у них в пузиках. Страх, которого они никогда еще не испытывали – так разительно отличающийся от обещаний командования организовать им "радостные покатушки".

Ледяное дыхание

Иногда они закуривают, но молча смотрят на пустые места на скамейках возле себя. И думают – а если нас сейчас погонят назад или на Донбасс? И тогда по их затылкам провеет ледяное дыхание.

Неприятное такое дыхание, которое залезает за шиворот и заставляет едва заметно вздрогнуть. Это, конечно, просто ветер попал сквозь поля тента и грохнул по кузову.

А, может быть, это Смерть, унесшая их друзей, насмешливо похлопала по холке. Смерть, которая вволю гуляла в наших сосновых лесах, и у которой были глаза Украинской Женщины. И она всегда готова вновь встретить и их.

Вечная слава павшим героям обороны Киева!

Антон Колумбет, «Фейсбук»

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