В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева 28 6.04.2022, 14:46

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Владимир Соловьев

Дом уже был конфискован итальянским правительством.

В Италии на берегу озера Комо на вилле российского пропагандиста Владимира Соловьева начался пожар. Спасатели быстро справились с огнем. Согласно первоначальному расследованию, это был поджог. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Неизвестные пытались поджечь виллу пропагандиста, использовав покрышки.

Отмечается, что дом уже был конфискован итальянским правительством в рамках экономических санкций против российских олигархов.

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