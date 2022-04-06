В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева

В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева28
- 6.04.2022, 14:46
- 23,454
Дом уже был конфискован итальянским правительством.
В Италии на берегу озера Комо на вилле российского пропагандиста Владимира Соловьева начался пожар. Спасатели быстро справились с огнем. Согласно первоначальному расследованию, это был поджог. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Неизвестные пытались поджечь виллу пропагандиста, использовав покрышки.
Отмечается, что дом уже был конфискован итальянским правительством в рамках экономических санкций против российских олигархов.