Как Россия приговорила себя к повторению судьбы Югославии 13 Юрий Богданов, «Главред»

6.04.2022, 15:09

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Юрий Богданов

Путинские солдаты принесут войну домой, и потушить этот пожар будет некому.

Внимательно наблюдаем за пропагандой врага. Помимо омерзительных наблюдений - например, откровенных нацистских призывов к геноциду украинцев части высокоранговой пропаганды - есть и немного иные. Они скорее забавно-ироничные.

У меня до этой фазы войны было три категории российских ЛОМов для изучения. Это:

российские левые (которые обвиняют Украину в "нацизме", но и российский режим не любят за известно какой крен);

российские ультраправые (как близкие к Кремлю, так и его критики);

российские сталинисты.

Их всех до войны роднило нечто общее.

Один общий нарратив. Зло для Украины несет Запад. У Запада есть план для Украины - пустить ее по пути Югославии. Расколоть на части, сделать буфером между собой и Россией. Украинский народ в заложниках у американцев и их марионеток. После Украины они возьмутся за Россию. Поэтому Украину надо спасти от Запада.

Российская "большая" пропаганда тоже этот тезис использовала. Но эти люди, в отличии от Соловьева, верят в это совершенно точно искренне. И ими этот тезис отрабатывался куда дольше и глубже. И у них теперь риторика изменилась.

И эти категории, и большая пропаганда исходили из того, что все в Югославии было хорошо, пока туда не влезли американцы. А потом она начала рассыпаться. И все зверства - это инсинуации и "постановка". Да, этот нарратив Лаврова-Пескова про постановку в Буче - тоже самое, что говорил Караджич про Сребреницу.

Почему эти люди все время переносили опыт Югославии на Украину? Потому что они почему-то считали Украину такой же мозаикой, какой была Югославия. Что тут живут какие-то разные группы и категории людей, и что страшные "бандеровцы" - меньшинство, призванное подорвать Украину изнутри.

Проблема этих людей, как всегда, в том, что они очень выборочно воспринимают и потребляют информацию. Они перепутали нашу двуязычность и многоконфессиональность с религиозно-этническим коктейлем, который существовал на Балканах и был во многом совершенно искусственно создан после первой мировой войны. Они реально, как и часть "большой" пропаганды, верили, что Украину склепали искусственно.

Поэтому им очень трудно понять, что никаких предпосылок для "гражданской войны" по югославскому сценарию в Украине никогда не было. У нас никогда за 23 года независимости (до 2014 года, года начала войны) не было никаких существенных религиозных, этнических или глубоких политических конфликтов между гражданами. Конфликты "граждане - государство" - были. А между гражданами - не было. Потому что разные голосования на выборах - не конфликт, а политика.

Предпосылок для войны по югославскому сценарию не было настолько, что "гражданскую войну" пришлось искусственно создавать Гиркину и другим российским наемникам. А потом придумывать фейки, что Польша хочет у нас забрать Запад. И подбивать Венгрию "претендовать" на наше Закарпатье. Чтобы хоть как-то миф про Югославию оживить. Но тщетно.

За эти 8 лет единственным достижением России на фронте превращения Украины в Югославию стал рекордный темп формирования украинской политической нации. Нации, которая по монолитности скорее ближе к французам 1914, полякам 1920 и британцам 1940, а не к "югославам" или самим россиянам.

Даже если России каким-то чудом удастся удержать что-то из захваченного, это не изменит ничего глобально. Потому что не продлится долго. И закончится уже в обозримой исторической перспективе возвращением как минимум оккупированного до 24 февраля Донбасса и Крыма.

Почему? Потому что в одном все эти мелкие и крупные имперцы, сталинисты и пропагандисты не ошибались. Сама Россия действительно рисковала до 24 февраля, а теперь неизбежно повторит судьбу Югославии.

И если соловьевы и скабеевы начали прямо угрожать Украине геноцидом, то "идейные" начали впадать во вполне искреннюю панику: они понимают, что война отрикошетит в саму Россию разрушительно, пусть - возможно - и не сразу.

И не потому что коллективный Запад готовит ей какую-то трагическую судьбу или коварный план. А потому что они сами сделали все, чтобы получить этот самый "югославский сценарий" в России. На каждом повороте делая неправильный выбор.

Потому что у "югославского сценария" - кровавого распада многонациональной и многоконфессиональной страны на куски - было несколько совершенно реальных причин, которых не было в Украине, но которые вполне могут по аналогии с Югославией возникнуть или уже имеются в России:

глубокий экономический кризис, который начался вместе с кризисом всего советского блока;

затянувшийся вакуум власти и политический кризис после смерти диктатора Тито в 1982 году;

возросший радикально сербский шовинизм - и попытка придавить национальные "окраины" и религиозные меньшинства.

Страна постепенно погружалась в хаос беззакония и нищеты.

Реакцией на все это было желание выйти из состава Югославии в начале Словении и Хорватии, а затем Боснии, Македонии, Косово (которое было автономией в составе самой Сербии) и - в конечном итоге - Черногории. И если Словении и Македонии удалось выйти из состава Югославии сравнительно безболезненно - Словения убедительно победила в короткой войне за независимость, а Македония сравнительно тихо ушла, то все остальные страны воевали за свою независимость по полной программе.

Почему я уверен, что "югославский сценарий" с большой долей вероятности ждет Россию? Слишком много факторов сходятся в одном месте. Слишком много предпосылок.

Режим ветшает. Его военная мощь тает в Украине и в результате сумасшедшей институциональной коррупции. Санкции подрывают возможность восстановить армию после войны, а экономика находится в системном кризисе.

Полыхнуть может в любой момент и в любом месте. Бунт элит. Внезапная смерть Путина от любой причины в ближайшие годы. Экономический упадок. Этнический или религиозный конфликт. Желание Сибири продавать свои ресурсы самостоятельно (ой, субъективизация может произойти очень быстро, даже быстрее чем многие думают). Активизация радикальных исламистов на Кавказе или где-то в Поволжье. Весь мир и вся Россия видят, что режим далеко не так крепок и эффективен, как показывает телевизор.

А дальше - эффект домино.

Нет, это не случится завтра. Но это может случится через 5 лет или через 10. Уже после того, как война в Украине закончится. Но путинские солдаты принесут ее в саму Россию. И потушить этот пожар будет некому. И российская гниль - пропагандисты и убежденные поджигатели войны - чувствуют это своим нутром.

Они получат все то, что хотели устроить у нас - настоящую гражданскую войну и настоящий крах государства. И ко всему этому приведет их глупость, жадность, жестокость и непомерные амбиции.

Юрий Богданов, «Главред»

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