Лукашенковские силовики ранили трех «рельсовых партизан» 30 6.04.2022, 16:35

20,228

Одного из них госпитализировали.

В ночь на 30 марта возле железной дороги силовики задержали трех жителей Бобруйска 27 и 28 лет, сообщает Министерство внутренних дел.

Молодые люди, по сведениям МВД, осуществляли саботаж на железной дороге. 28 марта сожгли два релейных шкафа сигнальной установки под Осиповичами. Их задержали, когда они готовили очередной акт сопротивления на железной дороге под Бобруйском.

«Рельсовых партизан» заметил патруль сводного отряда быстрого реагирования. Когда они попытались убежать, силовики открыли огонь на поражение.

Один партизан был ранен, его пришлось госпитализировать. Другим оказали медпомощь на месте.

Сообщается, будто в автомобиле партизан обнаружили рации и орудие «для схода с рельсов» поезда.

Ранее появлялась информация, что партизанам удалось убежать от преследования.

Также МВД сообщает, что в Борисове был задержан еще один «рельсовый партизан». Его также ранили при задержании и госпитализировали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».