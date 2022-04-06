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ВС РФ за раз потеряли сразу полсотни единиц техники

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  • 6.04.2022, 16:43
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ВС РФ за раз потеряли сразу полсотни единиц техники

Появилось фото с результатами артудара ВСУ.

Украинские военные показали, что осталось от около полсотни единиц российской техники, разом уничтоженной артиллерией ВСУ.

Фото с сожженными машинами обнародовала в среду, 6 апреля, Оперативно-тактическая группировка Восток, передает «Новое время».

«Как превратить около полусотни единиц разнообразной техники российских фашистов в металлолом? Проверенный рецепт знают украинские воины! Все просто: берем профессионализм, умножаем на пылкое желание уничтожать оккупантов — и никакой магии», — говорится в комментарии к снимку.

Российские оккупанты пытались спрятать свою технику в ангаре на территории захваченной фермы, однако ее обнаружила украинская разведка, после чего по объекту был нанесен артудар.

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