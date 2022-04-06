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Двух белорусов задержали в Польше по подозрению в шпионаже

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  • 6.04.2022, 17:24
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Двух белорусов задержали в Польше по подозрению в шпионаже

Они собирали сведения о военных и гражданских объектах.

В Польше задержаны граждане Беларуси, которые занимались шпионажем, передает, сообщила в среду Национальная прокуратура страны.

«В Познани сотрудники военной полиции задержали двух белорусов. В выводах Службы военной контрразведки указано, что они занимались шпионской деятельностью в пользу белорусских спецслужб», – говорится в сообщении.

Они собирали данные о военных и гражданских объектах, имеющих важное оборонное значение для Польши.

Прокуратура уже выдвинула подозреваемым обвинения в шпионаже в пользу иностранных спецслужб (ст. 130 § 1 Уголовного кодекса Польши).

Всех задержанных поместили под стражу на три месяца. Им может грозить до 10 лет лишения свободы за шпионаж.

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