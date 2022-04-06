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В Ворзеле российские оккупанты убивали и ели собак

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  • 6.04.2022, 18:48
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В Ворзеле российские оккупанты убивали и ели собак

Об этом рассказал военный журналист.

В Ворзеле Киевской области российские захватчики убивали собак, разделывали их трупы и ели. Об этом рассказал военный журналист АрміяInform Сергей Мисюра, передает inforesist.org.

«Эти гамадрилы из чукотки жрали наших собак позади захваченного состоятельного дома в Ворзеле. Просто, на лестнице, потом все несли в мангальную зону и там… Короче говоря, с этими изуверами нечего церемониться. За то, что они делают с нашими людьми, землей, домами и собаками – нет им прощения. Единственный способ не умереть завтра – чтобы в обменном фонде не хватало русаков за нашего бойца. Хватает – погибнуть на поле боя. Смог убежать из Украины — судьба настигнет через короткое время. У нас нет Моссада, но будет хуже», — сказал он.

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