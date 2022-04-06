Что известно о «рельсовых партизанах», задержанных со стрельбой в Беларуси? 7 6.04.2022, 20:22

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Некоторые из них были ранены.

Сегодня МВД опубликовало кадры жесткого задержания мужчин, причастных к саботажу на железной дороге. Некоторые из них были ранены при задержании — силовики «стреляли на поражение». «Наша Ніва» рассказывает о трех бобруйчанах, которых взяли 30 марта. Ни один из них не был работником железной дороги.

Как сообщало МВД, в ночь на 30 марта были задержаны трое жителей Бобруйска, совершивших диверсию 28 марта в Осиповичском районе.

28-летний Евгений Минкевич учился в Бобруйской школе олимпийского резерва, после заочно окончил Мозырский педуниверситет имени Шамякина, факультет физической культуры.

Совсем недавно Минкевича искали — ориентировки появились в местных пабликах. Сообщалось, что парень куда-то поехал на своем авто, ночью с 30 на 31 марта и перестал выходить на связь.

Одежда, которую указали в ориентировке, совпадает с одеждой, в которой Минкевич на видео силовиков.

Его несколько дней искали волонтеры отряда »Феникс». Они не комментируют обстоятельства поисков и частные детали, но известно, что «Феникс» только сегодня получил достоверную информацию о Минкевиче.

«Все, что можем сказать: сегодня стало известно, что он жив», — ответили в «Фениксе».

При этом, волонтеры «Феникса» в поисках плотно сотрудничают с милицией и МЧС. Получается, неделю силовики не давали никакой информации о Минкевиче, который считался пропавшим, хотя задержали его 30 марта.

Евгений работал санитаром на скорой, после водителем. Женат, имеет маленького ребенка. »Наша Ніва» связалась с женой Евгения, но она категорически отказалась от комментариев. Другие родственники тоже не отвечают.

О свадьбе Минкевича даже писала местная пресса. Обычный парень: любит готовить вместе с женой, мечтал о двоих детях, мальчике и девочке, еще до свадьбы подарил жене щенка.

Владимиру Аврамцеву 27 лет. Он также связан со спортом — занимался греко-римской борьбой, греплингом. Работал тренером, учителем физической культуры.

«Наша Ніва» связалась с отцом Владимира, он раздраженно отказался от комментариев. Интересно, что Александр Аврамцев, отец парня — бывший друг местного казачьего конно-спортивного клуба. Ранее Александр Аврамцев работал в милиции, в отделе борьбы с экономическими преступлениями.

Дмитрий Климов, третий из задержанных мужчин, работал в сервисе такси, был региональным представителем в Бобруйске. Ему 28 лет.

Он бывший милиционер, работал в Калинковичском отделе Департамента охраны. После ушел в таксисты. Климов и Минкевич какое-то время работали в одной транспортной компании.

Климов женат, имеет маленького ребенка.

При каких обстоятельствах задержали мужчин, до сих пор неизвестно.

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