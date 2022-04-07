РФ перебросила часть своей авиации из Беларуси на аэродром Брянской области 8 7.04.2022, 7:42

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Перемещены вертолеты, истребители и транспортные самолеты.

Часть российских вертолетов, базировавшихся на территории Республики Беларусь, сменила дислокацию на аэродром Сеща в Брянской области России. Там также базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76.

Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на спутниковые снимки за 6 апреля.

На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей, по меньшей мере 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые там базируются.

О передислоцировании части российской авиации ранее сообщал "Беларускі Гаюн". Сообщалось, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси - в сторону Сещи.

На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить эти вертолеты.

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