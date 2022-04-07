Младший сержант ВСУ подбил три российских «брони» и спас 20 побратимов 1 7.04.2022, 8:58

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Подвиг был совершен при освобождении одного из сел на Черниговщине.

При освобождении одного из сел на Черниговщине, 20 украинских бойцов атаковали врага под прикрытием бронетранспортера. Один из них погиб, сообщает glavred.info.

Наводчиком пушки этого БТРа был младший сержант 23-летний Назар Небожинский из Ровно. Он сумел подбить в том бою 3 русских "брони", рассказали его сослуживцы.

Из последней, третьей, противник выстрелил практически одновременно с Назаром. Небожинский обезвредил эту вражескую бронемашину, но сам погиб. Младший сержант вызвал огонь противника на себя, чем спас 20 пехотинцев, находившихся под прикрытием его бронетранспортера.

"Если бы он этого не сделал, нас бы всех двадцатерых разорвало на куски. Назар Небожинский настоящий герой. Он спас нас, пожертвовав своей жизнью", - признался один из сослуживцев Назара.

Всего во время освобождения того села в Черниговской области украинские защитники уничтожили 3 танка и 5 БТРов российских захватчиков.

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