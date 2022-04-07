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Выведенные из Украины подразделения армии РФ живут в палатках и отказываются воевать

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  • 7.04.2022, 9:51
  • 14,400
Выведенные из Украины подразделения армии РФ живут в палатках и отказываются воевать

Оккупанты не желают возвращаться на фронт.

Некоторые российские оккупанты, уже побывавшие на войне в Украине, не хотят сюда возвращаться. Они отказываются воевать.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают – у российских солдат из выведенных подразделений низкое морально-психологическое состояние. И будет оно только хуже.

Оккупантов, уже имевших "встречи" с ВСУ, еще и поселили в палаточных городках в нескольких областях России, граничащих с границей Украины. Так они себе живут.

Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

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