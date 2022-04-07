Выведенные из Украины подразделения армии РФ живут в палатках и отказываются воевать

Выведенные из Украины подразделения армии РФ живут в палатках и отказываются воевать9
- 7.04.2022, 9:51
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Оккупанты не желают возвращаться на фронт.
Некоторые российские оккупанты, уже побывавшие на войне в Украине, не хотят сюда возвращаться. Они отказываются воевать.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают – у российских солдат из выведенных подразделений низкое морально-психологическое состояние. И будет оно только хуже.
Оккупантов, уже имевших "встречи" с ВСУ, еще и поселили в палаточных городках в нескольких областях России, граничащих с границей Украины. Так они себе живут.
Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.