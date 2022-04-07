Стало известно, сколько потеряли войска РФ с момента вторжения в Украину

Стало известно, сколько потеряли войска РФ с момента вторжения в Украину3
- 7.04.2022, 11:12
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Одних только танков уничтожено почти 700.
За время войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 900 военных убитыми. Украинские силы уничтожили почти 700 танков, 150 самолетов и тысячи бронированных машин и автомобильной техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 7 апреля:
Личный состав - около 18 900 человек
Танки - 698 единиц
Боевые бронированные машины - 1891
Артиллерийские системы - 332
РСЗО - 108
Средства ПВО - 55
Самолеты - 150
Вертолеты - 135
Автомобильная техника - 1358
Корабли/катера - 7
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 111
Специальная техника - 25
Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.