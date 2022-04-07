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Стало известно, сколько потеряли войска РФ с момента вторжения в Украину

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  • 7.04.2022, 11:12
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Стало известно, сколько потеряли войска РФ с момента вторжения в Украину

Одних только танков уничтожено почти 700.

За время войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 900 военных убитыми. Украинские силы уничтожили почти 700 танков, 150 самолетов и тысячи бронированных машин и автомобильной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 7 апреля:

Личный состав - около 18 900 человек

Танки - 698 единиц

Боевые бронированные машины - 1891

Артиллерийские системы - 332

РСЗО - 108

Средства ПВО - 55

Самолеты - 150

Вертолеты - 135

Автомобильная техника - 1358

Корабли/катера - 7

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 111

Специальная техника - 25

Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

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