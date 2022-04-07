Бойцы ВСУ ликвидировали командиров захватчиков, приехавших из самых отдаленных регионов РФ 6 7.04.2022, 12:00

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«Груз 200» едет на Алтай, в Башкирию и Туву.

По информации украинского блогера «Necro Mancer» во время боев в Украине было убито немало российских командиров, многие из которых прибыли воевать в Украину из самых отдаленных регионов России — Алтая, Башкирии, Тувы, пишет donpress.com.

Так, блогер пишет об уничтожении командира танковой роты старшего лейтенанта Игоря Насибуллина из башкирской деревни Старый Варяш. Он был выпускником Казанского танкового училища.

Также были убиты житель села Туекта Республики Алтай, командир десантно-штурмового отделения, младший сержант Сергей Евгеньевич Булгаков и 37- летний уроженец Абзелиловского р-на Башкирии, командир отделения дорожной техники взвода инженерной техники инженерно-маскировочной роты инженерно-технического батальона Галим Усманов.

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