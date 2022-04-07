Лукашенко встал на самый короткий путь к дефолту 31 7.04.2022, 15:23

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Беларусь будет возвращать внешний госдолг и проценты по нему в белорусских рублях.

Беларусь будет исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях. Об этом сообщает «правительство» нелегитимного Лукашенко.

«Исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа», — уточняют в Совмине.

В правительстве поясняют, что это «вынужденная мера, так как Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро из-за введенных санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам».

Ранее экономист Лев Львовский пояснял, чем чревато такое решение (если кратко — дефолтом).

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