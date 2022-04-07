закрыть
7 апреля 2022, четверг, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко встал на самый короткий путь к дефолту

31
  • 7.04.2022, 15:23
  • 18,470
Лукашенко встал на самый короткий путь к дефолту

Беларусь будет возвращать внешний госдолг и проценты по нему в белорусских рублях.

Беларусь будет исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях. Об этом сообщает «правительство» нелегитимного Лукашенко.

«Исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа», — уточняют в Совмине.

В правительстве поясняют, что это «вынужденная мера, так как Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро из-за введенных санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам».

Ранее экономист Лев Львовский пояснял, чем чревато такое решение (если кратко — дефолтом).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников