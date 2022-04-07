К чему может привести рельсовая война белорусов против путинских войск 3 Брайан Уитмор, Atlantic Council

7.04.2022, 15:43

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Брайан Уитмор

Эффект домино только начинается.

Красивое постановочное видео начинается кадрами будущего: Беларусь приглашают в Евросоюз.

«Фантастика? Отнюдь. Война, которую развязал Путин против братской Украины, дает уникальный шанс изменить историю. Россия уже проигрывает. А без наших баз, железных дорог и границы поражение Путина наступит значительно быстрее», — говорит голос за кадром.

Видео призывает белорусов не только протестовать против войны, но и лишить Россию средств, необходимых для ведения ее с белорусской территории: «Блокада агрессора на базах и путях обеспечения. Ни еды, ни топлива, ни свободы перемещения».

На самом деле это больше, чем призыв к действию. Это описание того, что уже происходит. С 24 февраля, по данным белорусской правозащитной группы «Весна», по обвинению в «измене, терроризме и шпионаже» за срыв передвижения российских войск и военной техники было арестовано не менее 52 белорусов, в том числе 30 железнодорожников.

Автократический режим Александра Лукашенко настолько озабочен явлением, которое стало известно, как «рельсовая война», что Telegram-канал Сообщество железнодорожников Беларуси объявлено экстремистской организацией.

Это рельсовое партизанское движение — самый яркий пример того, как война Путина против Украины меняет политическую динамику в Беларуси. Рабское подчинение Лукашенко Путину, позволяющее лидеру Кремля использовать его страну как плацдарм для нападения России на Украину, встревожило и разозлило эту страну с населением 9,4 млн.

Белорусы глубоко настроены против войны, уже давно испытывают теплые чувства к украинцам и, как большинство людей в мире, шокированы массовыми зверствами против мирных жителей в Буче.

Попустительство Лукашенко агрессии Путина также подставило Беларусь под западные санкции, которые разрушают ее и без того хрупкую экономику и приводят к падению уровня жизни. Кроме того, низкая эффективность российских вооруженных сил и хаотичные непоследовательные заявления Лукашенко о том, будут ли белорусские войска участвовать в наступлении, подрывают имидж диктатора как сильного лидера, над которым он сам так тщательно работал.

В статье для The Guardian, белорусский журналист и телеведущий Саша Филипенко отметил, что на протяжении десятилетий Лукашенко повторял белорусам одну и ту же мантру: «В Беларуси не будет войны». «В стране, которая всю свою историю страдала от чужих конфликтов, это обещание превращалось в действующее заклинание. В 2022 году, отдавая долги Путину, Лукашенко превратил Беларусь в страну-агрессора, оставив в полной растерянности собственный и давно запуганный народ», — подчеркивает Филлипенко.

В дополнение к рельсовой партизанской войне, белорусская группа хакеров Киберпартизаны атаковала железнодорожную сеть страны, чтобы помешать российским войскам доехать до Украины. Группа также распространила видео, призывающие белорусских солдат не участвовать в российской войне.

Тем временем, сотни белорусских добровольцев присоединились к борьбе Украины против России, создав батальон Кастуся Калиновского, названного в честь лидера польского восстания 1863−64 годов против Российской империи.

Вторжение России в Украину — это революционное событие, влияние которого не могли предположить ни одни аналитики. Оно объединило НАТО, поставило крест на газопроводе Северный поток-2, заставило Европу начать отказываться от российских энергоносителей, а Германию — резко увеличить расходы на оборону. Несколько месяцев назад все это казалось невообразимым.

А на бывшем советском пространстве эффект домино только начинается. Когда начался 2022 год, казалось, что Путин — на верном пути к восстановлению части старой империи — СССР, которая была создана 100 лет назад. Он, без единого выстрела, по-тихому аннексировал Беларусь, и, похоже, был готов захватить Украину силой.

Война Путина пошла не по плану благодаря сочетанию яростной защиты украинцами своей родины, некомпетентности российских военных и удивительно сильному единству Запада. Несмотря ни на что, Украина борется с военной машиной Путина до полной ее остановки. И еще более удивительное сопротивление внутри Беларуси может освободить эту страну от власти Кремля и коллаборациониста Лукашенко.

Если запредельная жестокость российских зверств в Буче показала миру цену поражения, то мужественное сопротивление украинцев и белорусов демонстрирует, что возможно в случае победы. США и их союзники теперь должны ввести еще более жесткие санкции, включая полное эмбарго на экспорт российских энергоносителей в Европу, предоставить украинцам все необходимое оружие и поддержку, в которой они нуждаются для самозащиты. Слишком многое поставлено на карту, отступать от намеченной линии нельзя.

Брайан Уитмор, Atlantic Council

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