Замминистра обороны Украины: Вся путинская армия сейчас – это «Ваффен-СС» 13 7.04.2022, 16:16

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Анна Маляр считает, что в нынешней ситуации Россия не остановится перед нарушением границ Евросоюза.

Если у Гитлера были специальные войска для осуществления на оккупированных Рейхом территориях геноцида местного населения, то у Путина вся его армия действует как "Ваффен-СС". Такую параллель провела на сегодняшнем брифинге замминистра обороны Украины Анна Маляр, пишет liga.net.

Маляр считает, что в нынешней ситуации Россия не остановится перед нарушением границ Евросоюза.

"Сегодня третий президент России Дмитрий Медведев заявляет, что их планы – это Евразия от Владивостока до Лиссабона. Так вот я хочу вам сказать: это значит, что Россия готова от Владивостока до Лиссабона" устроить то же, что она устроила в Буче", – сказала замминистра.

Она подчеркнула, что государственные пропагандистские ресурсы России открыто говорят уже не просто о "денацификации" Украины, а об уничтожении всех, кто считает себя украинцем.

Маляр предлагает не преуменьшать варварство не только российского государства, но и российского общества, поскольку, согласно результатам соцопросов, войну в Украине поддерживает большинство россиян и процент этой поддержки растет.

Те же опросы показывают, что россияне готовы терпеть невзгоды ради того, чтобы Россия могла захватить Украину, в то время как украинцы готовы переносить лишения, чтобы отстоять свою свободу.

Из этого следует, считает Маляр, что российское общество инфицировано нацизмом и несет полную ответственность за эти преступления.

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