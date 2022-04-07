Жители Столинского района: В поле под Теребеличами упали обломки ракеты 5 7.04.2022, 16:20

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иллюстрационное фото

«Гул слышали, окна дрожали».

Жители Столинского района сообщают о том, что 7 апреля услышали громкий хлопок, а затем в поле примерно в километре от деревни Теребеличи нашли обломки крылатой ракеты. Об этом сельчане сообщили на горячую линию редакции zerkalo.io. Позже в телеграм-каналах появились фотографии обломков.

«Слышали взрыв. Сказали, что [образовалась] воронка 4×4 метра. Дома и люди не пострадали», — сообщила читательница.

В Ремельском сельсовете, к которому относится деревня Теребличи, на вопрос о падении ракеты и взрыве, ответили, что пока информация есть на уровне слухов. В сельсовет обратились граждане и на место будет выезжать председатель сельсовета, чтобы выяснить, что случилось.

— Люди говорят, гул слышали, окна дрожали. Взрыв был и воронка осталась, — рассказали читатели из Столинского района.

В Столинском районном отделе по чрезвычайным случаям, куда журналисты набрали как местные жители, ообщили, что не в курсе информации.

В школе деревни Теребличи рассказали, что ничего не слышали и учреждение образование не эвакуировалось

По данным телеграм-каналов, инцидент произошел 7 апреля около 11.00.

«Жители деревнь Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Столинский район, Брестская область) слышали сильный гул, а после взрыв и видели дым», — сообщается.

Судя по имеющимся фотографиям, вероятнее всего это обломки от двигателя крылатой ракеты, выпущенной из ОТРК «Искандер». Предположительно, модель Р-500.

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