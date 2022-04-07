закрыть
7 апреля 2022, четверг, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Столинского района: В поле под Теребеличами упали обломки ракеты

5
  • 7.04.2022, 16:20
  • 5,538
Жители Столинского района: В поле под Теребеличами упали обломки ракеты
иллюстрационное фото

«Гул слышали, окна дрожали».

Жители Столинского района сообщают о том, что 7 апреля услышали громкий хлопок, а затем в поле примерно в километре от деревни Теребеличи нашли обломки крылатой ракеты. Об этом сельчане сообщили на горячую линию редакции zerkalo.io. Позже в телеграм-каналах появились фотографии обломков.

«Слышали взрыв. Сказали, что [образовалась] воронка 4×4 метра. Дома и люди не пострадали», — сообщила читательница.

В Ремельском сельсовете, к которому относится деревня Теребличи, на вопрос о падении ракеты и взрыве, ответили, что пока информация есть на уровне слухов. В сельсовет обратились граждане и на место будет выезжать председатель сельсовета, чтобы выяснить, что случилось.

— Люди говорят, гул слышали, окна дрожали. Взрыв был и воронка осталась, — рассказали читатели из Столинского района.

В Столинском районном отделе по чрезвычайным случаям, куда журналисты набрали как местные жители, ообщили, что не в курсе информации.

В школе деревни Теребличи рассказали, что ничего не слышали и учреждение образование не эвакуировалось

По данным телеграм-каналов, инцидент произошел 7 апреля около 11.00.

«Жители деревнь Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Столинский район, Брестская область) слышали сильный гул, а после взрыв и видели дым», — сообщается.

Судя по имеющимся фотографиям, вероятнее всего это обломки от двигателя крылатой ракеты, выпущенной из ОТРК «Искандер». Предположительно, модель Р-500.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников