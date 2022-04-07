На Белорусской железной дороге совершено более 80 диверсий

На Белорусской железной дороге совершено более 80 диверсий10
- 7.04.2022, 18:18
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Об этом сообщило МВД Беларуси.
За последнее время на инфраструктуру Белорусской железной дороги совершено более 80 терактов, рассказали в сюжете на БТ, посвященном «актам терроризма и саботажа» на железной дороге.
Сообщается, что ход расследования находится на контроле у Лукашенко, а дела, в которых видится взаимосвязь, объединяются в одно большое дело.
Напомним, что за прошлый месяц было задержано около 40 человек по подозрению в диверсиях на железной дороге. Вчера МВД обнародовало кадры задержания трех жителей Бобруйска, совершивших диверсию 28 марта в Осиповичском районе, и мужчины, причастного к диверсии в Борисовском районе.