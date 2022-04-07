Полину Шарендо-Панасюк осудили еще на год колонии 8 7.04.2022, 18:54

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Незаконный приговор вынес «судья» Николай Круподеров.

Сегодня состоялось судилище над активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк.

Прокурор запросил для Полины Шарендо-Панасюк дополнительно 1 год заключения. Приговор «суда» был оглашен сегодня, 7 апреля. Смелой активистке присудили еще год заключения.

«Суд» проходил в закрытом режиме на территории гомельской женской колонии. Никого из родных и друзей на «суд» не пропустили.

Незаконный приговор вынес «судья» Железнодорожного района Гомеля Николай Круподеров.

Муж активистки Андрей Шарендо рассказал Charter97.org, как Полина отреагировала на судилище:

— Полина на суде вела себя мужественно. В последний месяц над колонией день и ночь летали самолеты РФ. И по тому, что их сейчас не стало, Полина поняла, что Украина побеждает. Полина желает украинцам мужества и счастья и решительности, — рассказал Андрей Шарендо.

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