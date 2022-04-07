Генштаб: Оккупанты будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении 4 7.04.2022, 19:19

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Это будет уже в ближайшее время.

Российские военные уже 43-й день убивают мирное население Украины. В частности, вероятно, что враг будет пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что предположительно оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Однако, попытки наступления успеха не имели.

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