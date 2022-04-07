Задержали белоруску, которая написала письмо против войны в Украине в администрацию Лукашенко

Задержали белоруску, которая написала письмо против войны в Украине в администрацию Лукашенко20
- 7.04.2022, 19:24
- 13,720
На нее завели уголовное дело.
Активистка движения «За Свободу» Людмила Романович обвиняется по статье за оскорбление Лукашенко. Поводом для разбирательства стало письмо против войны в Украине, сообщает правозащитный центр «Весна».
В начале марта Людмила Романович направила в администрацию Лукашенко письмо, в котором высказалась против участия Беларуси в войне России с Украиной. Правозащитники предполагают, что это могло стать причиной задержания.
В своем письме Людмила указала, что требует убрать российскую армию из Беларуси и напомнила, что Лукашенко обещал украинцам, что «никогда с нашей территории никто не будет атаковать Украину».