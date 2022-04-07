закрыть
7 апреля 2022, четверг, 20:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Задержали белоруску, которая написала письмо против войны в Украине в администрацию Лукашенко

20
  • 7.04.2022, 19:24
  • 13,720
Задержали белоруску, которая написала письмо против войны в Украине в администрацию Лукашенко
Людмила Романович

На нее завели уголовное дело.

Активистка движения «За Свободу» Людмила Романович обвиняется по статье за оскорбление Лукашенко. Поводом для разбирательства стало письмо против войны в Украине, сообщает правозащитный центр «Весна».

В начале марта Людмила Романович направила в администрацию Лукашенко письмо, в котором высказалась против участия Беларуси в войне России с Украиной. Правозащитники предполагают, что это могло стать причиной задержания.

В своем письме Людмила указала, что требует убрать российскую армию из Беларуси и напомнила, что Лукашенко обещал украинцам, что «никогда с нашей территории никто не будет атаковать Украину».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников