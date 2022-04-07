Задержали белоруску, которая написала письмо против войны в Украине в администрацию Лукашенко 20 7.04.2022, 19:24

13,720

Людмила Романович

На нее завели уголовное дело.

Активистка движения «За Свободу» Людмила Романович обвиняется по статье за оскорбление Лукашенко. Поводом для разбирательства стало письмо против войны в Украине, сообщает правозащитный центр «Весна».

В начале марта Людмила Романович направила в администрацию Лукашенко письмо, в котором высказалась против участия Беларуси в войне России с Украиной. Правозащитники предполагают, что это могло стать причиной задержания.

В своем письме Людмила указала, что требует убрать российскую армию из Беларуси и напомнила, что Лукашенко обещал украинцам, что «никогда с нашей территории никто не будет атаковать Украину».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».