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Отравление химикатами воды на Тернопольщине: воду понесло в Беларусь

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  • 7.04.2022, 19:46
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Отравление химикатами воды на Тернопольщине: воду понесло в Беларусь

Вода отравлена в результате ракетного обстрела российскими оккупантами.

Отравленную химикатами в результате ракетного обстрела Тернопольщины воду понесло в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Специфика реки Иква такова, что она течет в сторону Беларуси. Мы даже в шутку замечали, что вот они это сделали, то результат через день-два получат у себя. Ровненскую область мы предупредили об опасности", - отметил Труш.

По его словам, сразу после того, как осколками ракеты был поврежден резервуар с аммиачными удобрениями на севере Тернопольской области, и они просочились в почву и водоносные слои, наибольшая опасность была для жизни жителей села Сапанов Кременецкого района.

"Мы людей предупредили в тот же день, предостерегли их от использования воды из колодцев, обеспечили их питьевой водой. Воду из колодцев уже можно пить, это показали лабораторные исследования. В реке Иква по состоянию на утро ситуация улучшилась. Конечно, это не пройдет бесследно. Отравлена почва, в реке Иква подохла рыба, предприятию, которое поставляет Минудобрения, нанесен серьезный ущерб", – отметил Труш.

Он также призвал аграриев оперативно забирать у поставщика жидкие минудобрения, чтобы в дальнейшем не накапливалась в резервуарах большое количество химикатов и не повторилась подобная ситуация.

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