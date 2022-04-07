Пресс-секретарь президента РФ Песков: Мы понесли значительные потери войск

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Мы понесли значительные потери войск24
- 7.04.2022, 20:15
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С момента вторжения ВСУ ликвидировали 18 900 российских оккупантов.
Российские войска понесли значительные потери в войне с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля в эфире телеканала Sky News.
«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал он в интервью.
По данным Вооруженных сил Украины на 7 апреля, с момента вторжения погибло около 18 900 российских оккупантов.