Пресс-секретарь президента РФ Песков: Мы понесли значительные потери войск 24 7.04.2022, 20:15

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С момента вторжения ВСУ ликвидировали 18 900 российских оккупантов.

Российские войска понесли значительные потери в войне с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля в эфире телеканала Sky News.

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал он в интервью.

По данным Вооруженных сил Украины на 7 апреля, с момента вторжения погибло около 18 900 российских оккупантов.

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