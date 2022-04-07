закрыть
7 апреля 2022, четверг, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Мы понесли значительные потери войск

24
  • 7.04.2022, 20:15
  • 12,276
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Мы понесли значительные потери войск

С момента вторжения ВСУ ликвидировали 18 900 российских оккупантов.

Российские войска понесли значительные потери в войне с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля в эфире телеканала Sky News.

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал он в интервью.

По данным Вооруженных сил Украины на 7 апреля, с момента вторжения погибло около 18 900 российских оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников